Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о расширении медицинской помощи в секторе Газа, что стало возможным благодаря соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, вступившему в силу 19 января.

В опубликованном на платформе X сообщении он заявил, что на этой неделе ВОЗ доставила в Газу 70 000 литров топлива. Это позволит обеспечить работу 20 медицинских учреждений, больниц и машин скорой помощи, функционирующих в частичном режиме.

«Эти поставки помогут лечить травмы, бороться с недоеданием, оказывать помощь при неинфекционных заболеваниях и улучшать профилактику инфекций», — отметил Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ уже направила основные медицинские материалы в шесть больниц, медицинские пункты и 21 бригаду скорой помощи в северных и южных районах Газы.

Несмотря на предпринимаемые усилия, глава ВОЗ подчеркнул, что условия в Газе остаются сложными, а операции по оказанию помощи продолжают быть комплексными.

Гебрейесус заверил, что команды ВОЗ сохраняют приверженность обеспечению срочной доставки медицинских товаров и скорейшему восстановлению системы здравоохранения в регионе.