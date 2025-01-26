ПОЛИТИКА
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ХАМАС: Контраст в обращении с пленными — палестинцы истощены, израильтяне в порядке
TRT на русском рассказывает о заявлениях ХАМАС относительно условий содержания пленных с обеих сторон конфликта. Палестинцы указывают на истощение и тяжелые условия, тогда как израильские заложники, по утверждению ХАМАС, содержатся в удовлетворительном состоянии. #ХАМАС #Израиль #Пленные #БлижнийВосток #Конфликт #Правочеловека #НэмиАлмамедова #TRTНаРусском
ХАМАС: Контраст в обращении с пленными — палестинцы истощены, израильтяне в порядке / Others
26 января 2025 г.
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