Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One в субботу, что намерен договориться с Иорданией и Египтом о принятии палестинцев из сектора Газа на их территории — «временно или на длительный срок». Это заявление последовало сразу после телефонного разговора с королем Иордании Абдаллой II, который, по официальной версии иорданского королевского двора, был посвящен поздравлениям с инаугурацией и обсуждению роли США в достижении мира в регионе.

«Я сказал ему: «Я бы хотел, чтобы вы приняли больше», потому что я смотрю на весь сектор Газа прямо сейчас, и это беспорядок. Настоящий беспорядок», — заявил Трамп.

По словам Трампа, он планирует обратиться с аналогичной просьбой к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси. «Речь идет о полутора миллионах человек, и мы просто очистим всю эту территорию», — добавил он.

Трамп предложил решение жилищного вопроса: «Это буквально место разрушения. Почти все разрушено, и люди там умирают, поэтому я бы предпочел привлечь некоторые арабские страны и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогут жить в мире».

Однако эта инициатива встречает решительное сопротивление. Египет рассматривает перемещение палестинцев на свою территорию как угрозу национальной безопасности. Когда премьер-министр Израиля Нетаньяху поднял этот вопрос в начале войны, Сиси четко дал понять, что такой шаг поставит под угрозу мирное соглашение между Израилем и Египтом.

Что касается Иордании, прием палестинских беженцев после войны 1948 года, часть которых была насильственно перемещена Израилем, уже стал одним из самых судьбоносных событий в истории королевства.

Администрация Байдена выступала против перемещения жителей Газы за пределы эксклава, отстаивая возвращение жителей Газы в свои дома после потенциального мира и реализации решения о создании двух государств.

В результате израильского вторжения в Газу погибло более 47 000 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 111 000 получили ранения.

С 19 января действует режим прекращения огня, однако на прошлой неделе Трамп заявил, что не уверен в устойчивости перемирия.

«Я посмотрел на фотографию Газы. Газа похожа на огромную площадку после сноса зданий. Это место... Его действительно нужно отстраивать по-другому», — сказал он.

«Газа интересна. У нее феноменальное расположение у моря, прекрасная погода, знаете, все хорошо. Там можно создать нечто прекрасное, но это очень интересно, там можно сделать что-то фантастическое», — добавил Трамп.

Ранее Трамп принял несколько скандальных решений в пользу Израиля. В пятницу Министерство финансов США официально сняло санкции с израильских поселенцев и группировок, включая движение «Амана», обвиняемых в насилии против палестинцев на оккупированном Западном берегу, несмотря на рост поселенческих атак.

В субботу Трамп подтвердил, что «множество вещей, заказанных и оплаченных Израилем, но не отправленных Байденом, теперь в пути». Речь идет о поставке 1800 бомб MK-84, отправка которых откладывалась несколько месяцев. Это заявление в социальной сети Truth Social последовало за решением Пентагона снять ограничения на поставки боеприпасов, введенные администрацией Байдена в мае прошлого года.

Ограничения, введенные Байденом в знак протеста против военных действий Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа, спровоцировали один из самых серьезных кризисов в американо-израильских отношениях во время израильского наступления на эксклав.