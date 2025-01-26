Хабиб после боя поблагодарил Ирландию за поддержку Палестины

Мы любим ирландцев, потому что вы поддержали наших братьев в Палестине, заявил бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после победы его родного брата Усмана Нурмагомедова над ирландцем Полом Хьюзом на PFL Champions Series. Решением судей Усман Нурмагомедов защитил пояс Bellator в легком весе. #Газа #Палестина #Ирландия #Хабиб #Нурмагомедов #УсманНурмагомедов #ПолХьюз #UFC #PFL #победа