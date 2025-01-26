26 января 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Хабиб после боя поблагодарил Ирландию за поддержку Палестины
Мы любим ирландцев, потому что вы поддержали наших братьев в Палестине, заявил бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после победы его родного брата Усмана Нурмагомедова над ирландцем Полом Хьюзом на PFL Champions Series. Решением судей Усман Нурмагомедов защитил пояс Bellator в легком весе. #Газа #Палестина #Ирландия #Хабиб #Нурмагомедов #УсманНурмагомедов #ПолХьюз #UFC #PFL #победа
Хабиб после боя поблагодарил Ирландию за поддержку Палестины / Others
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