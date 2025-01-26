ПОЛИТИКА
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«Отказ от сионизма. Голоса евреев за справедливость» —документальный фильм TRT World
Эксклюзивный документальный фильм TRT World «Отказ от сионизма: Голоса евреев за справедливость» рассказывает о том, как сионистская идеология глубоко укоренилась в израильском обществе, используя страх для поддержания контроля над людьми. Это истории тех, кто осмелился оспорить господствующий нарратив и встать на сторону справедливости. #TRTworld #сионизм #ГолосаЕвреев #сионисты #мифысионизма #разоблачение
«Отказ от сионизма. Голоса евреев за справедливость» —документальный фильм TRT World / Others
26 января 2025 г.
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