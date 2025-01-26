26 января 2025 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские войска обстреляли группу возвращавшихся в Газу переселенцев
Израильские танки и снайперы обстреляли перемещенных палестинцев, ожидающих возвращения в северную часть Газы, в нескольких районах эксклава, что является очередным нарушением соглашения о прекращении огня, подписанного с ХАМАС. #Газа #Палестина #Израиль #ХАМАС #Израиль #переселенцы #обстрел #военнослужащие #снайперы #танки
Израильские войска обстреляли группу возвращавшихся в Газу переселенцев / Others
Истории