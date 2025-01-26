Бывший директор американской разведки Джон Рэтклифф заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) на протяжении пяти лет уклонялось от окончательного вывода о происхождении пандемии COVID-19. В интервью Breitbart он подчеркнул, что выяснение этой причины было бы его приоритетом номер один.

Рэтклифф утверждает, что в 2020 году, когда он возглавил разведку, он запросил данные, на основании которых сообщество ранее пришло к выводу о естественном происхождении вируса. Однако, по его словам, основная часть имеющейся информации указывала на лабораторное происхождение.

Он также предположил, что неопределенность в позициях разведки связана не с нехваткой доказательств, а с политическими и финансовыми соображениями.

В американском разведсообществе ранее не было единого мнения о природе возникновения вируса. В отчете Управления директора национальной разведки США от 2023 года говорилось, что большинство агентств склоняются к естественному происхождению пандемии, отмечает Politico.

Пекин продолжает отрицать версию об утечке из Уханьской лаборатории. Сенатор Том Коттон, глава комитета Сената по разведке, заявил, что приоритетом теперь должно стать принуждение Китая к ответственности за распространение пандемии.