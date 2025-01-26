Новые указы Трампа: где предел власти новоизбранного президента США?

Вступив в должность, новый президент США Дональд Трамп отменил сразу 78 указов и меморандумов предыдущего главы государства Джо Байдена и подписал десятки новых. Один из них — запрет автоматического получения гражданства США по праву рождения — вызвал особое возмущение. Это решение президента заблокировал федеральный судья. Так можно ли все-таки остановить Трампа? #США #Трамп #президент #указы #меморандумы