ПОЛИТИКА
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Новые указы Трампа: где предел власти новоизбранного президента США?
Вступив в должность, новый президент США Дональд Трамп отменил сразу 78 указов и меморандумов предыдущего главы государства Джо Байдена и подписал десятки новых. Один из них — запрет автоматического получения гражданства США по праву рождения — вызвал особое возмущение. Это решение президента заблокировал федеральный судья. Так можно ли все-таки остановить Трампа? #США #Трамп #президент #указы #меморандумы
Новые указы Трампа: где предел власти новоизбранного президента США? / Others
26 января 2025 г.
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