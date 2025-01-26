ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Трамп и Маск разошлись по британской власти
Президент США похвалил британского премьер-министра Кира Стармера после недавних нападок на него со стороны Илона Маска
Трамп и Маск разошлись по британской власти
Фото: Reuters / Reuters / Others
26 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер делает «очень хорошую работу» и у них «очень хорошие отношения».

На борту Air Force One в субботу вечером Трамп сообщил журналистам, что в ближайшие сутки у него запланирован телефонный разговор со Стармером.

«Он либерал, кем я не являюсь, но я думаю, он очень хороший человек и проделал отличную работу», — отметил американский лидер. Он добавил, что хотя их политические взгляды различаются, он уважает Стармера и его подход к управлению страной.

Ранее премьер-министр Великобритании заявлял Politico, что хочет провести переговоры с американской стороной в ближайшие недели и заключить торговое соглашение. Он подчеркивал намерение «вывести партнерство на новый уровень».

Заявление Трампа контрастирует с критикой Стармера со стороны своего соратника и миллиардера Илона Маска, который призывал заключить британского премьера в тюрьму. Маск опубликовал пост с требованием «тюремного срока для Стармера», ссылаясь на утверждения, что тот уделяет больше внимания борьбе с нетерпимостью, чем осуждению убийств детей.

Позже предприниматель — а ныне и чиновник — запустил провокационный опрос на платформе X, спрашивая, «должны ли США освободить народ Великобритании от тирании его правительства». Предложение Маска поддержали 58% проголосовавших.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us