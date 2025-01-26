Израильские силы в воскресенье обстреляли ливанцев, возвращавшихся в свои дома на юге страны, убив не менее 15 человек и ранив 83, передает Middle East Eye.

Жители пытались вернуться в свои деревни в день окончания срока, установленного для израильского вывода войск согласно соглашению о прекращении огня. Однако Израиль заявил, что останется в Ливане, обвинив Бейрут в невыполнении условий договора, включая разоружение «Хезболлы» и развертывание ливанской армии в южных районах.

Соглашение, заключенное при посредничестве США, положило конец годичным столкновениям и двум месяцам войны между сторонами. Документ также предусматривал отвод «Хезболлы» за реку Литани, но Израиль продолжает удерживать позиции.

Ливанские власти обвиняют израильские силы в сотнях нарушений перемирия, включая авиаудары и разведывательные полеты дронов над югом страны. Представитель армии Израиля Авихай Адрае заявил, что израильские военные открыли огонь по «подозрительным лицам», но не представил доказательств угрозы.

Несмотря на угрозу, ливанцы отказались покидать территорию и требовали, чтобы израильские войска ушли. В ряде районов, включая Хулу, израильские военные задержали несколько человек.

Лидер парламентского блока «Хезболлы» Хасан Фадлалла заявил, что теперь ответственность за израильский вывод несет ливанское государство.

«Мы на своей земле, а противник нарушает соглашение. Народ освобождает свои земли своими руками и кровью», – сказал он в эфире Al-Manar.

Ливанская армия обвинила Израиль в намеренном затягивании вывода войск. В ходе перестрелки был убит один ливанский военный, еще один получил ранения.

Тем не менее, по мере того как израильские силы отступали, ливанские военные начали занимать ключевые позиции в приграничных селах Марун аль-Рас, Майс аль-Джабаль, Кфар Кила и других районах.

Президент Ливана Жозеф Аун, ранее командовавший армией, поздравил жителей с возвращением, но призвал к осторожности.

«Суверенитет и территориальная целостность Ливана – не предмет торга», – заявил он.

Несмотря на разрушенные дома, жители уверены, что главное – вернуться и начать восстановление. В городе Хийам раздался колокольный звон и призыв к молитве, когда местные жители проходили через руины, возвращаясь домой.

За два месяца войны израильские удары убили более 4 тыс. ливанцев, большинство – мирные жители.