Израиль открыл огонь по мирным жителям на юге Ливана

Израильские солдаты открыли огонь по мирным жителям, ожидавшим отправки домой в районе Кафр-Кила на юге Ливана. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека и 44 получили ранения. Нападения произошли в день, когда Израиль должен был вывести войска из этого региона. #Ливан #атака #нападение #Израиль #военные #мирныежители #снайпер