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Израиль открыл огонь по мирным жителям на юге Ливана
Израильские солдаты открыли огонь по мирным жителям, ожидавшим отправки домой в районе Кафр-Кила на юге Ливана. В результате атаки погибли по меньшей мере три человека и 44 получили ранения. Нападения произошли в день, когда Израиль должен был вывести войска из этого региона. #Ливан #атака #нападение #Израиль #военные #мирныежители #снайпер
Израиль открыл огонь по мирным жителям на юге Ливана / Others
26 января 2025 г.
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