США сообщили Индии, что танкеры с российской нефтью, находящиеся в пути, должны разгрузиться до 27 февраля в рамках новых санкций против нефтяного сектора России. Об этом заявил секретарь Министерства нефти Индии Панкадж Джайн.

Санкции, введенные 10 января Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), ужесточили ограничения против российских производителей и танкерных перевозок, что вызвало перебои в поставках нефти и сократило доступный флот.

«Было проведено разъяснение со стороны OFAC. Формально они подтвердили, что крайний срок – 27 февраля», – сказал Джайн. По его словам, завершение финансовых расчетов по таким поставкам должно произойти до 12 марта.

Хотя Индия официально соблюдает только санкции ООН, а не односторонние ограничения отдельных стран, зависимость ее банков и компаний от американской финансовой системы создает риски вторичных санкций, что осложняет закупки российской нефти.

После начала конфликта в Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, продаваемой со скидкой, поскольку западные страны ограничили импорт энергоносителей из России.

Джайн отметил, что Индия продолжит закупать нефть из РФ по цене ниже установленного Западом потолка в $60 за баррель, при условии, что в поставках не будут участвовать санкционированные российские компании и суда.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что до 2022 года российская нефть составляла всего 0,2% от общего объема импорта Индии, а теперь ее доля превышает треть всех закупок. Однако новые санкции вынудили трейдеров остановить предложение мартовских поставок, что осложняет планы индийских госкомпаний.

Несмотря на сложности, дефицита нефти в мире нет, подчеркнул Пури, отметив рост добычи в Гайане, Бразилии, Канаде и Суринаме, несмотря на сокращение производства рядом крупных экспортеров.

«Если российская нефть будет предлагаться со скидками – мы купим ее. Если выгодные предложения будут у других – купим у них», – заявил министр.