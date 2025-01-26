ПОЛИТИКА
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В Сирии задержали партию оружия для «Хезболлы»
Сирийские власти сообщили о задержании в окрестностях Дамаска груза с оружием, предназначенного для ливанской группировки
В Сирии задержали партию оружия для «Хезболлы»
Фото: SANA / Others
26 января 2025 г.

Сирийские власти перехватили поставку оружия, которая, по данным официального агентства SANA, направлялась в Ливан для группировки «Хезболла». Груз был задержан на контрабандных маршрутах в районе приграничного города Сергая, расположенного в 36 км от Дамаска.

Опубликованные фотографии показывают несколько автоматических винтовок, гранатометных установок и боеприпасов.

Ранее в этом месяце сирийские власти также сообщали о задержании партии винтовок, иранских беспилотников и другого вооружения, предположительно предназначенного для Ливана, однако тогда причастность «Хезболлы» прямо не упоминалась.

Попытки Сирии предотвратить поставки оружия «Хезболле» могут означать разворот в политике страны после многолетней поддержки таких поставок при бывшем режиме Башара Асада.

Ранее Иран с одобрения Асада использовал территорию Сирии для снабжения «Хезболлы» оружием. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шара уже заявлял, что страна не будет инструментом для региональных амбиций Тегерана и сосредоточится на восстановлении и стабилизации после многолетней войны.

В декабре аш-Шара объявил о разоружении вооруженных группировок в Сирии и подтвердил, что любое вооружение в стране должно находиться под контролем государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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