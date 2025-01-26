Колумбия в воскресенье отказала двум американским военным самолетам в посадке, тем самым заблокировав депортацию мигрантов, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа. Об этом агентству Reuters сообщил представитель американских властей.

Президент Колумбии Густаво Петро осудил отправку мигрантов на военных самолетах, назвав такую практику недопустимой. «США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками», — написал он в соцсети X, подчеркнув, что на территории самой Колумбии проживает более 15 тыс. граждан США без легального статуса. Петро предложил Вашингтону использовать гражданские рейсы, чтобы «обеспечить людям достойное и уважительное отношение».

Ранее аналогичное решение приняла Мексика, отказавшись разрешить посадку американского военного борта с мигрантами на своей территории.

Перед вступлением в должность на этой неделе Трамп пообещал массовые депортации, в первую очередь направленные на криминальных нелегалов, и ужесточение иммиграционных стандартов и процедур проверки.

Представитель Госдепартамента сообщил Fox News, что до этого Мексика шла на сотрудничество «всю неделю» и согласилась на реализацию политики Remain In Mexico («Оставайся в Мексике»). Согласно ей, просители убежища должны были оставаться в Мексике на время рассмотрения дел потенциальных просителей убежища в США в американских судах.

Трамп также приказал отправить 1500 военнослужащих на южную границу, чтобы усилить там военное присутствие.

В пятницу Пентагон уже организовал два таких рейса в Гватемалу, каждый из которых перевозил по приблизительно 80 депортированных.