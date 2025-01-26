Власти Иордании и Египта категорически отвергли предложение президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы на территории этих стран.

«Как Иордания принадлежит иорданцам, так и Палестина принадлежит палестинцам. Единственное решение палестинского вопроса — это признание независимости Палестины в рамках решения о двух государствах. Мы категорически отвергаем насильственное перемещение жителей Газы. Наша позиция ясна, и она не изменится», — резко отверг предложение Трампа министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Египетское внешнеполитическое ведомство также жестко пресекло попытки Трампа: «Мы отвергаем выселение жителей Газы с их родных земель. Призываем международное сообщество признать независимость Палестины и поддержать решение о создании двух государств».

Ранее Трамп заявил журналистам на борту Air Force One в субботу, что намерен договориться с Иорданией и Египтом о принятии палестинцев из сектора Газа на их территории — «временно или на длительный срок».

Это заявление последовало сразу после телефонного разговора с королем Иордании Абдаллой II, который, по официальной версии иорданского королевского двора, был посвящен поздравлениям с инаугурацией и обсуждению роли США в достижении мира в регионе.

Член политбюро ХАМАС Басем Наим подчеркнул, что «палестинцы не примут никаких предложений или решений, даже если они выглядят благими под предлогом восстановления». Другой функционер движения Абу Зухри добавил, что «народ Газы пережил смерть и отказался покидать свою родину, и он не покинет ее, независимо от любых других причин».

Ранее Египет и Иордания уже давали понять, что категорически не приемлют идею переселения палестинцев, усматривая в этом экзистенциальную угрозу национальной безопасности и территориальной целостности.

Для Египта подобный сценарий фактически означает пересмотр и потенциальный срыв мирного соглашения с Израилем. Когда Нетаньяху впервые поднял этот вопрос в начале войны, президент Абдель Фаттах ас-Сиси однозначно дал понять недопустимость подобного решения.

Иордания имеет трагический исторический опыт массового переселения палестинских беженцев после войны 1948 года, что кардинально изменило демографическую и социальную структуру королевства.

Администрация предыдущего президента Джо Байдена последовательно выступала против принудительного перемещения палестинцев, настаивая на возвращении беженцев в свои дома после установления мира и реализации концепции двух государств.

Стоит отметить, что в ходе израильского вторжения в сектор Газа погибли более 47 000 палестинцев, среди которых преобладают женщины и дети. Свыше 111 000 палестинцев получили ранения.