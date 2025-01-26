США готовятся нанести мощный экономический удар по Колумбии после ее отказа принимать депортационные рейсы на военных самолетах. О масштабных ответных мерах объявил в своей соцсети президент Штатов Дональд Трамп. Это уже второй подобный случай за неделю — ранее от военных депортационных рейсов отказалась Мексика.

«Этот приказ [об отказе принимать депортационные рейсы — ред.] был отдан колумбийским президентом-социалистом Густаво Петро, который уже очень непопулярен у своего народа», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, добавив, что решение президента Колумбии «подрывает национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов».

Среди объявленных президентом США мер — введение 25-процентных пошлин на все колумбийские товары, поступающие в США, с повышением до 50% через неделю; запрет на въезд и отзыв виз для колумбийских чиновников; чрезвычайные казначейские, банковские и финансовые санкции.

«Эти меры — только начало, — написал Трамп. — Мы не позволим правительству Колумбии нарушать свои юридические обязательства по приему и возвращению преступников, которых они впихнули в США!»

Президент Колумбии Густаво Петро осудил практику депортации, заявив, что она обращается с мигрантами как с преступниками. В посте в соцсети X он отметил, что Колумбия готова принимать депортированных соотечественников гражданскими рейсами.

«США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками», — написал Петро, добавив, что даже несмотря на присутствие 15 660 американцев без легального статуса в Колумбии, он никогда не стал бы проводить рейды для возвращения закованных в наручники американцев в США. «Мы — противоположность нацистам», — подчеркнул он.

Позднее власти Колумбии предприняли конкретные шаги для разрешения конфликтной ситуации. «Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах.

Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия», — говорится в сообщении пресс-службы администрации колумбийского президента в соцсети X.

Как сообщает пресс-служба, Богота продолжает активные переговоры с США в поиске договоренностей, которые обеспечат «условия для уважения и достойного обращения с соотечественниками во время процессов депортации».

Ситуация с торговыми карательными мерами чревата для Колумбии серьезными последствиями, учитывая, что США являются ее крупнейшим торговым и инвестиционным партнером.

На фоне растущего недовольства в Латинской Америке масштабными депортациями администрации Трампа Бразилия также осудила «унизительное обращение» со своими гражданами после того, как мигрантов доставили в наручниках коммерческим депортационным рейсом.