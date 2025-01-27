Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем, достигнутое при посредничестве США, продлено еще на три недели и будет действовать до 18 февраля 2025 года. Об этом сообщили в Белом доме.

Кроме того, в заявлении говорится, что Ливан, Израиль и США намерены начать переговоры по вопросу возвращения ливанских пленных, захваченных после 7 октября 2023 года.

Несмотря на договоренности, израильская армия все еще не вывела свои войска с оккупированных территорий Ливана. Накануне из-за атак в регионе погибли 22 человека, еще 124 получили ранения.

Первоначальное соглашение о прекращении огня вступило в силу 27 ноября 2024 года. В рамках договоренностей Израиль должен был поэтапно вывести войска из южного Ливана и передать свои позиции ливанской армии к 26 января 2025 года.

Однако в израильской армии 24 января заявили, что полный вывод войск к этому сроку невозможен. Военные отметили, что процесс требует более 60 дней и этот аспект был учтен в условиях соглашения.

С момента вступления перемирия в силу Израиль неоднократно нарушал его условия, проводя обстрелы и разрушая дома на территории Ливана.