ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль и ХАМАС согласовали новый обмен пленными
Кризис между ХАМАС и Израилем по поводу второго раунда обмена пленными разрешен благодаря посредничеству США, Катара и Египта
Израиль и ХАМАС согласовали новый обмен пленными
Фото: Reuters / Reuters
27 января 2025 г.

Пресс-секретарь МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил в социальной сети Х, что конфликт, связанный с обменом пленными между палестинским движением ХАМАС и Израилем, урегулирован. Стороны согласовали детали второго раунда в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Согласно договоренности, в пятницу ХАМАС передаст Арбель Йехуд и двух других израильских пленных, а в субботу освободит еще троих. Также ХАМАС предоставил список пленных, которые подлежат освобождению на первом этапе соглашения.

Взамен Израиль позволит палестинцам вернуться с юга на север сектора Газа с утра, а также начнет передавать еженедельные списки из 400 палестинских заключенных, задержанных после 7 октября 2023 года.

В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили, что новый раунд обмена пленными начнется в четверг. Арбель Йехуд, Агам Бергер и еще один пленный будут освобождены в рамках соглашения.

Ранее израильские СМИ сообщали, что освобождение Йехуд стало причиной кризиса, поскольку она находилась в руках движения «Исламский джихад», а не ХАМАС. Это вызвало споры о выполнении условий соглашения. Однако посредники смогли урегулировать разногласия.

Теперь стороны готовы продолжать переговоры о следующем этапе обмена пленными, который запланирован на субботу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us