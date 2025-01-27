Пресс-секретарь МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил в социальной сети Х, что конфликт, связанный с обменом пленными между палестинским движением ХАМАС и Израилем, урегулирован. Стороны согласовали детали второго раунда в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Согласно договоренности, в пятницу ХАМАС передаст Арбель Йехуд и двух других израильских пленных, а в субботу освободит еще троих. Также ХАМАС предоставил список пленных, которые подлежат освобождению на первом этапе соглашения.

Взамен Израиль позволит палестинцам вернуться с юга на север сектора Газа с утра, а также начнет передавать еженедельные списки из 400 палестинских заключенных, задержанных после 7 октября 2023 года.

В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили, что новый раунд обмена пленными начнется в четверг. Арбель Йехуд, Агам Бергер и еще один пленный будут освобождены в рамках соглашения.

Ранее израильские СМИ сообщали, что освобождение Йехуд стало причиной кризиса, поскольку она находилась в руках движения «Исламский джихад», а не ХАМАС. Это вызвало споры о выполнении условий соглашения. Однако посредники смогли урегулировать разногласия.

Теперь стороны готовы продолжать переговоры о следующем этапе обмена пленными, который запланирован на субботу.