Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 28 января 2025 года совершит визит в Саудовскую Аравию. Это станет его вторым визитом в королевство за последние недели. Ранее, 12 января, он посетил Эр-Рияд, где принял участие в многосторонней встрече по Сирии. В рамках этой встречи состоялись переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль-Саудом.

Визит Фидана отражает растущее сотрудничество между двумя странами, которое активно развивается в последние годы. Саудовский министр иностранных дел также посетил Турцию 14 июля 2024 года, что стало важным шагом в укреплении двусторонних отношений.

Ожидается, что Хакан Фидан обсудит с саудовскими коллегами укрепление политических связей, развитие экономического сотрудничества и расширение двустороннего товарооборота, который в 2024 году составил около 8 млрд долларов, половину из которых обеспечил турецкий экспорт. Турецкие строительные компании к настоящему времени реализовали в Саудовской Аравии более 400 проектов, что также свидетельствует о высоком уровне взаимодействия двух стран.

Кроме того, особое внимание будет уделено работе Турецко-саудовского координационного совета, который был создан в 2016 году. Первый саммит этого совета состоялся в Анкаре в 2017 году. Следующее заседание планируется провести в Эр-Рияде под председательством министров иностранных дел. Совет играет важную роль в углублении сотрудничества и открытии новых сфер взаимодействия.

На переговорах планируется обсудить региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии и Палестине. Турция положительно оценивает усилия Саудовской Аравии по взаимодействию с новой сирийской администрацией и выражает готовность сотрудничать в вопросах снятия санкций с Сирии. Стороны также подчеркнут необходимость укрепления международного давления на Израиль для закрепления перемирия в Газе. Турция и Саудовская Аравия сходятся во мнении, что реализация двухгосударственного решения для Палестины требует тесного взаимодействия.

Две страны поддерживают диалог по всем ключевым вопросам и активно сотрудничают в рамках таких организаций, как Организация исламского сотрудничества и Лига арабских государств.