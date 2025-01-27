Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сале отметил, что президент США Дональд Трамп может завершить российско-украинскую войну быстрее, чем кто-либо другой. Однако украинский лидер подчеркнул, что для справедливого мира необходимо участие всех сторон, а президент РФ Владимир Путин, по мнению Зеленского, пока не проявляет стремления к миру.

Зеленский также выделил важность гарантий безопасности для Украины со стороны Европы и США, чтобы предотвратить новые угрозы.

Глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер в интервью Welt предложил задействовать международные силы под эгидой ООН для контроля возможного перемирия. Он отметил, что контингент могли бы составить военные из Европы, Кавказа и Глобального юга, чтобы обеспечить стабильность и предотвратить возобновление боевых действий.

Генерал также раскритиковал идею «корейского варианта» с замораживанием конфликта вдоль линии фронта, считая это нестабильным решением, которое приведет к новым напряжениям.

Ранее Зеленский говорил, что для безопасности после войны потребуется миротворческий контингент численностью около 200 тыс. военных. В СМИ сообщалось, что Франция и Великобритания обсуждают размещение таких сил в Украине, но официальных решений пока нет.