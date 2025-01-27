Утром 27 января тысячи палестинцев начали возвращение на север сектора Газа, покинутый из-за израильских атак. Израиль открыл коридор Нецарим, разрешив перемещенным лицам пересекать улицу Ар-Рашид с 07.00 по местному времени.

Согласно достигнутому соглашению, с 09.00 движение через улицу Салахаддина будет разрешено только автотранспортом. Все машины проходят досмотр на контрольно-пропускных пунктах, обслуживаемых американской охранной компанией. Возвращение проходит под наблюдением израильских беспилотников.

Несмотря на то, что от 80% до 90% построек на севере Газы были разрушены, палестинцы настаивают на своем желании вернуться на родные земли. Представитель ХАМАС Иззат аль-Ришк назвал возвращение «великим днем», отметив, что это событие разрушает планы Израиля по насильственному перемещению палестинцев.

Ранее Израиль заявлял, что не позволит палестинцам вернуться на север Газы из-за разногласий по второму раунду обмена пленными. Однако открытие коридора Нецарим стало шагом к выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня с ХАМАС.

На опубликованных кадрах с воздуха видно, как сотни палестинцев ожидают возвращения к разрушенным домам, несмотря на угрозы и тяжелые условия.

Ранее израильские СМИ сообщали, что освобождение Арбель Йехуд стало причиной кризиса, поскольку она находилась в руках движения «Исламский джихад», а не ХАМАС. Это вызвало споры о выполнении условий соглашения. Однако посредники смогли урегулировать разногласия.

Теперь стороны готовы продолжать переговоры о следующем этапе обмена пленными, который запланирован на субботу.