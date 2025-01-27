Лига арабских государств (ЛАГ) выступила с жестким заявлением против предложения президента США Дональда Трампа о принудительном переселении палестинцев из сектора Газы в Иорданию и Египет. В письменном обращении отмечается, что такие действия являются нарушением международного права и могут быть расценены как этническая чистка.

«Попытки вытеснить палестинский народ с его земель путем изгнания, аннексии или расширения поселений в прошлом оказались безуспешными, неприемлемы и нарушают международное право», — говорится в заявлении ЛАГ.

Лига подчеркнула, что любые нарушения согласованных международным сообществом принципов приведут к продлению конфликта и отдалят перспективу мирного урегулирования. В сообщении также указано, что палестинский народ на протяжении 15 месяцев подвергается беспрецедентной жестокости, и международному сообществу необходимо сосредоточиться на поддержании соглашения о прекращении огня.

Трамп ранее предложил переселить палестинцев в арабские страны, заявив, что обсуждал эту тему с королем Иордании Абдаллой II и планирует обсудить с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси. Президент США также упомянул идею строительства жилья для переселенцев за пределами сектора Газы, отметив, что переселение может быть как временным, так и долгосрочным.

Иордания резко отвергла эту инициативу. Глава МИД Айман Ас-Сафади подчеркнул, что королевство продолжает поддерживать право палестинцев оставаться на своей земле.

ЛАГ в своем заявлении призвала международное сообщество активизировать усилия по реализации решения «два государства для двух народов», чтобы наконец достичь справедливого мира.