Евросоюз отказался признать результаты президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 26 января. В Брюсселе итоги голосования, по которым действующий президент Александр Лукашенко получил 87,6% голосов, назвали «фиктивными».

ЕС заявил о намерении усилить санкции против Минска, обвинив власти страны в подавлении прав и свобод белорусских граждан.

«Эти выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми», — говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Они обвинили Лукашенко в проведении массовых репрессий, ограничении политической деятельности и ликвидации независимых СМИ. Все это лишило избирательный процесс легитимности, подчеркнули в Евросоюзе.

ЕС также потребовал немедленно освободить более 1000 политических заключенных, включая сотрудника представительства Евросоюза в Минске. В заявлении отмечено, что приглашение международных наблюдателей из ОБСЕ за 10 дней до выборов сделало невозможным полноценный контроль над процессом голосования.

Брюссель связал свою критику выборов с более широкой позицией против Минска. ЕС обвинил Беларусь в поддержке России в войне против Украины и в «гибридных атаках на соседние государства». Под этим ЕС имеет в виду ситуацию на границе Польши и Беларуси и миграционный кризис 2021 года.

Представители Евросоюза заявили, что ограничительные меры против белорусских властей будут продолжены и, возможно, ужесточены.

Центризбирком Беларуси уточнил, что по итогам экзитполов Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов. Глава ЦИК Игорь Карпенко отверг заявления Каи Каллас, назвав их абсурдными, и предложил считать главу европейской дипломатии «нелегитимной», усомнившись в ее способе избрания.

Между тем в Брюсселе министры иностранных дел ЕС провели закрытую встречу с самопровозглашенным лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Ранее Европарламент уже призвал страны Евросоюза не признавать результаты выборов, чтобы усилить давление на Минск.