Израильские войска в воскресенье убили 22 человека на юге Ливана, когда истек срок вывода израильской армии из этого района, заявили в Минздраве арабской страны.

Там уточнили: 22 человека погибли, еще 124 ранены в результате «израильских атак на гражданских лиц, пытавшихся вернуться в свои все еще оккупированные деревни». Среди погибших был один солдат ливанской армии.

В Минздраве Ливана отметили, что тысячи жителей пытались вернуться в свои дома вопреки приказам израильских военных. Телеканал «Аль-Манар» показал кадры жителей, направляющихся в деревни с фотографиями погибших членов семей.

Израильская армия утверждает, что ее войска открыли предупредительный огонь, чтобы предотвратить угрозы, а также задерживали «подозреваемых», представлявших непосредственную опасность. Однако это не может оправдать убийство 22 человек, подчеркнули в Бейруте.

Представитель израильской армии в публикации на платформе X обвинил «Хезболлу» в попытке «накалить ситуацию» и пообещал вскоре сообщить местным жителям, куда они смогут вернуться.

26 января Израиль должен был полностью покинуть пределы Ливана, так как в этот день истекал дедлайн для вывода. Однако Тель-Авив отказался это сделать и запросил продлить срок выхода своих военных.

Двумя днями ранее Израиль заявил, что сохранит войска на юге Ливана и после установленного срока, оговоренного в прекращении огня. Тель-Авив мотивировал это тем, что Бейрут якобы не выполнил требования о разоружении «Хезболлы» и развертывании армии на юге страны. В Ливане отвергли эти обвинения, подчеркнув, что Израиль лишь ищет поводы для дальнейшей оккупации южных районов арабской страны.

Президент Ливана Жозеф Аун призвал жителей южного Ливана проявить сдержанность и доверять армии. «Суверенитет и территориальная целостность Ливана не подлежат обсуждению», — заявил он, добавив, что следит за ситуацией на высшем уровне.

Соглашение о прекращении огня, заключенное при поддержке США и Франции, предусматривало вывод израильских войск и разоружение «Хезболлы» в течение 60 дней. Однако установленный срок был продлен до 18 февраля из-за несоблюдения всех условий со стороны Израиля.