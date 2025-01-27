Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило, что Израиль приказал ему освободить занимаемые помещения и прекратить все операции в оккупированном Восточном Иерусалиме. Дедлайн — 30 января.

В октябре израильские депутаты приняли закон, запрещающий деятельность БАПОР в стране, а также контакты израильских властей с агентством, за исключением некоторых случаев.

Международное сообщество, включая ООН, считает Восточный Иерусалим, Западный берег и Газу оккупированными палестинскими территориями. Однако израильское правительство рассматривает весь Иерусалим как часть своей территории. Кабинет Нетаньяху в этом вопросе поддерживают США и, в частности, президент Дональд Трамп — в 2019 году он перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

БАПОР назвало требование покинуть Иерусалим противоречащим международным обязательствам Израиля как члена ООН.

«Помещения ООН являются неприкосновенными и пользуются привилегиями и иммунитетом согласно Уставу ООН», — заявило агентство, добавив, что Израиль обязан их уважать.

БАПОР насчитывает около 30 тыс. сотрудников, работающих с палестинскими беженцами на Ближнем Востоке.

Директор по коммуникациям агентства Жюльетта Тума отметила, что у международного персонала визы в Западный берег, включая Восточный Иерусалим, истекают 29 января.

«Мы не знаем, что будет дальше. Если визы не продлят, они будут вынуждены уехать», — заявила Тума.

Она добавила, что остается неясным, придется ли немедленно прекратить предоставление услуг в Восточном Иерусалиме.

«Если это случится, то более 1100 учеников останутся без образования, а 70 тыс. пациентов — без первичной медицинской помощи», — подчеркнула Тума.

Авторы закона о запрете БАПОР утверждают, что некоторые сотрудники агентства якобы связаны с ХАМАС. Внутреннее расследование ООН опровергло обвинения Израиля. Тель-Авив не предоставил каких-либо доказательств причастности дипломатов ООН к ХАМАС.