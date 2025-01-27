Депутаты Европарламента добрались до TikTok. Депутат из Германии Нела Риль подвергла резкой критике популярный российский танцевальный хит Sigma Boy блогеров Бэтси и Марии Янковской.

Политик обвинила его в пропаганде патриархальных ценностей и назвала «инструментом Кремля‎»‎. Риль заявила, что трек, завоевавший популярность среди молодежи в TikTok, представляет угрозу культурной безопасности, особенно для украинской аудитории. Потому его следует запретить на территории ЕС.

Песня «Sigma Boy» стала вирусным хитом, набрав более 60 млн просмотров на YouTube и прочно закрепившись в Spotify Viral Charts Германии. Трек повествует о парне, с которым, как утверждается, «все девушки хотят танцевать». По словам Риль, подобный контент проникает в европейское общество, внедряя пророссийскую повестку.

«Россия нашла способ влиять на молодежь через их смартфоны, используя такие хитрые методы, как музыка и социальные сети. Это касается не только украинцев, но и всей Европы. Министр культуры Украины напомнил мне, что культурное наследие — это не только музеи и книги, но и современное искусство, включая музыку. Россия атакует все эти аспекты. ЕС обязан противостоять даже таким на первый взгляд незаметным формам манипуляции», — заявила Риль.

Как именно этот трек влияет на европейскую молодежь и в чем именно там содержится «кремлевская пропаганда‎», депутат уточнить не смогла.

Европарламент рассматривает предложение о запрете хита «Sigma Boy» на территории стран ЕС. По мнению Риль, песня оказывает разрушительное влияние на молодежь, продвигая патриархальные стереотипы и создавая позитивную повестку для России.

Трек был создан 11-летней Светланой Чертищевой (Бэтси) из Санкт-Петербурга и 12-летней Марией Янковской из Москвы. Песня также заняла седьмую строчку в чарте Billboard Hot Dance/Pop Songs. Тем не менее, критики настаивают, что успех песни не должен «‎скрывать ее потенциальной угрозы»‎.

Риль подчеркнула, что ЕС должен жестко реагировать на любые попытки использовать культуру как инструмент влияния, чтобы защитить европейские ценности и молодежь от манипуляций. Шансы на то, что одиозную инициативу депутата поддержат в Брюсселе, крайне малы.