Депутаты Европарламента добрались до TikTok. Депутат из Германии Нела Риль подвергла резкой критике популярный российский танцевальный хит Sigma Boy блогеров Бэтси и Марии Янковской.
Политик обвинила его в пропаганде патриархальных ценностей и назвала «инструментом Кремля». Риль заявила, что трек, завоевавший популярность среди молодежи в TikTok, представляет угрозу культурной безопасности, особенно для украинской аудитории. Потому его следует запретить на территории ЕС.
Песня «Sigma Boy» стала вирусным хитом, набрав более 60 млн просмотров на YouTube и прочно закрепившись в Spotify Viral Charts Германии. Трек повествует о парне, с которым, как утверждается, «все девушки хотят танцевать». По словам Риль, подобный контент проникает в европейское общество, внедряя пророссийскую повестку.
«Россия нашла способ влиять на молодежь через их смартфоны, используя такие хитрые методы, как музыка и социальные сети. Это касается не только украинцев, но и всей Европы. Министр культуры Украины напомнил мне, что культурное наследие — это не только музеи и книги, но и современное искусство, включая музыку. Россия атакует все эти аспекты. ЕС обязан противостоять даже таким на первый взгляд незаметным формам манипуляции», — заявила Риль.
Как именно этот трек влияет на европейскую молодежь и в чем именно там содержится «кремлевская пропаганда», депутат уточнить не смогла.
Европарламент рассматривает предложение о запрете хита «Sigma Boy» на территории стран ЕС. По мнению Риль, песня оказывает разрушительное влияние на молодежь, продвигая патриархальные стереотипы и создавая позитивную повестку для России.
Трек был создан 11-летней Светланой Чертищевой (Бэтси) из Санкт-Петербурга и 12-летней Марией Янковской из Москвы. Песня также заняла седьмую строчку в чарте Billboard Hot Dance/Pop Songs. Тем не менее, критики настаивают, что успех песни не должен «скрывать ее потенциальной угрозы».
Риль подчеркнула, что ЕС должен жестко реагировать на любые попытки использовать культуру как инструмент влияния, чтобы защитить европейские ценности и молодежь от манипуляций. Шансы на то, что одиозную инициативу депутата поддержат в Брюсселе, крайне малы.