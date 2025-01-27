Дональд Трамп намерен завершить конфликт между Украиной и Россией к весне 2025 года, сообщает британская The Independent. При этом источники издания подчеркнули, что Трамп не планирует ослаблять поддержку Украины или идти на невыгодные для нее компромиссы. Однако собеседники не уточняют, как именно американский лидер намерен заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров и добиться компромиссного мира.

Газета отмечает: ключевым сигналом поддержки Украины стало присутствие Давида Арахамии, лидера правящей партии «Слуга народа», на инаугурации Трампа. Арахамия оказался одним из немногих иностранных представителей, которым разрешили войти в ротонду Капитолия во время церемонии. Это свидетельствует о тесных отношениях между администрацией Трампа и Украиной, пишет Independent.

Источники газеты сообщили, что в ближайшее время состоится официальная встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Точной даты пока нет.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал решить конфликт России и Украины за 24 часа. Однако после избрания он изменил риторику: его советники признают, что урегулирование займет несколько месяцев. Несмотря на скептицизм, Арахамия выразил оптимизм, заявив, что его команда работает над организацией встреч на высоком уровне с американскими официальными лицами.

При этом администрация Трампа заморозила всю внешнюю помощь союзникам США, за исключением Израиля и Египта — в этом списке не оказалось Украины, что создает дополнительное давление на администрацию Зеленского.

Хотя Трамп критиковал украинского лидера, называя его «не ангелом» и частично возлагая на него ответственность за войну, его действия демонстрируют готовность взаимодействовать с украинским руководством.

Участие Арахамии в прединаугурационном мероприятии, организованном влиятельными фигурами из окружения Трампа, еще больше укрепило их связи. Политические инсайдеры описывают его как ключевого посланника Киева для установления прямого контакта с Трампом.

Источник газеты, близкий к президенту США, отметил: «Трамп серьезно относится к украинскому вопросу. Он хочет справедливой сделки для Украины и планирует тесно работать с Зеленским».