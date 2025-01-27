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Российские дроны атаковали Днепр и Ивано-Франковск
Ночная атака российских дронов привела к повреждению жилых домов и инфраструктуры в Днепре и Ивано-Франковской области
Российские дроны атаковали Днепр и Ивано-Франковск
Фото: телеграм-канал Сергея Лысака / Others
27 января 2025 г.

В Днепре в результате атаки российских беспилотников повреждены три многоэтажных дома. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В одном из домов начался пожар, который удалось потушить. Также повреждена инфраструктура в Самаровском районе области, но, по словам Лысака, жители не пострадали.

Российские дроны также атаковали Ивано-Франковскую область. Глава областной администрации Светлана Онищук заявила, что целью стали объекты критической инфраструктуры. О масштабе повреждений пока неизвестно, но пострадавших нет.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение ночи системы ПВО сбили 57 из 104 российских беспилотников. Еще 39 дронов были «локационно потеряны». Удары были отражены в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Предварительно, в результате атаки пострадавших нет, уточнили в Воздушных силах ВСУ.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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