Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил на закрытой встрече с депутатами Верховной Рады, что для существования страны переговоры о завершении войны важно начать до лета 2025 года. Об этом сообщила 27 января «Украинская правда», ссылаясь на одного из участников заседания.

«Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», — процитировал источник слова Буданова.

По словам собеседника издания, после этих слов депутаты замолчали, осознавая всю серьезность ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее запретил любые контакты с российским руководством, объяснив это необходимостью остановить сепаратистские настроения в стране.

«Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров, и всем остальным я запретил», — подчеркнул Зеленский 25 января.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в мирных переговорах между Украиной и Россией. Он также выразил намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и пригрозил усилением санкций против России, если она не согласится на диалог.

Кремль, в свою очередь, заявляет о готовности к переговорам, но требует, чтобы Украина отменила действующий запрет на контакты с российскими властями. Пока этот вопрос остается камнем преткновения в возможном урегулировании конфликта.