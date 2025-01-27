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Израиль открыл для палестинцев коридор Нецарим для перехода на север
Израиль открыл переход для палестинцев в северную часть сектора Газа. По соглашению о перемирии Тель-Авив должен был начать пропускать людей на север сектора Газа еще два дня назад, но из-за размолвок по освобождению заложников возникла задержка. Сообщается, что в обмен на открытие коридора Нецарим — 30 января будут освобождены трое израильтян, а затем еще три — 1 февраля.
Израиль открыл для палестинцев коридор Нецарим для перехода на север / Others
27 января 2025 г.
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