Израиль открыл для палестинцев коридор Нецарим для перехода на север

Израиль открыл переход для палестинцев в северную часть сектора Газа. По соглашению о перемирии Тель-Авив должен был начать пропускать людей на север сектора Газа еще два дня назад, но из-за размолвок по освобождению заложников возникла задержка. Сообщается, что в обмен на открытие коридора Нецарим — 30 января будут освобождены трое израильтян, а затем еще три — 1 февраля.