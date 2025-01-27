Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко победил на выборах президента, обеспечив себе седьмой срок с результатом 86,82% голосов. Такие данные привел на пресс-конференции глава Центризбиркома Игорь Карпенко.

Проголосовав утром, Лукашенко провел пресс-конференцию, длившуюся 4,5 часа. На вопрос о возможном преемнике он ответил: «Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать».

Выборы президента Беларуси состоялись 26 января. Помимо Лукашенко в них участвовали еще четыре кандидата. Лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич получил 2,02%, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков — 3,21%, предприниматель Анна Канопацкая — 1,86%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

На предыдущих выборах президента Беларуси в 2020 году Александр Лукашенко также победил, набрав 80,1% голосов. Однако эти результаты вызвали масштабные протесты, длившиеся несколько недель. Множество участников акций были задержаны.

Тогда на выборы планировали выдвигаться три оппозиционных кандидата — Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Однако ЦИК отказал в регистрации Бабарико и Цепкало, а Тихановский был задержан еще до выборов. Его жена, Светлана Тихановская, вышла на выборы вместо мужа и, по официальным данным, набрала 10,12% голосов.

После выборов Тихановская покинула Беларусь и продолжила политическую деятельность за рубежом. В 2023 году она была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы за участие в «экстремистском формировании». Виктор Бабарико был осужден на 14 лет за отмывание денег и взятки, а Валерий Цепкало уехал из страны вместе с семьей после возбуждения уголовного дела. Позже он был заочно приговорён к 17 годам тюрьмы.

К началу 2024 года, по подсчетам «Центра новых идей», из Беларуси эмигрировало около 500–600 тыс. человек. Это составляет 6–7% от общего населения страны.