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Швеция ищет виновных в инциденте с кабелем
Прокуратура Швеции задержала судно по делу о повреждении кабеля между Латвией и Швецией, ведется масштабное расследование с участием полиции, береговой охраны и военных
Швеция ищет виновных в инциденте с кабелем
Фото: Reuters / Reuters
27 января 2025 г.

Шведская прокуратура задержала судно, которое подозревают в причастности к повреждению подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Об этом сообщили в ведомстве, отказавшись раскрывать название и принадлежность судна, а также детали о его экипаже.

Старший прокурор Матс Юнгквист сообщил, что в расследовании участвуют национальный оперативный департамент полиции, береговая охрана и вооруженные силы Швеции.

Ранее латвийские СМИ писали, что военные обследовали судно «Михалис Сан» (Michalis San), находившееся в районе повреждения кабеля. По словам командующего морскими силами Латвии Мариса Поленцса, судно направлялось в Россию, однако подозрительной активности или повреждений якоря при осмотре не обнаружили.

Поленцс отметил, что латвийские военные продолжают анализировать движения других судов в районе инцидента и уже передали информацию союзникам.

Кабель, принадлежащий Латвийскому государственному центру радио и телевещания, был поврежден утром 26 января на участке Вентспилс — Готланд. Это уже не первый случай подобного инцидента: в ноябре и декабре 2024 года также фиксировались повреждения кабелей в Балтийском море.

Ранее власти стран подозревали, что повреждения могли быть результатом диверсий, в том числе со стороны России. Однако источники The Washington Post сообщают, что спецслужбы Европы и США считают такие инциденты скорее случайностью, чем саботажем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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