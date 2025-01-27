Жители юга Ливана требуют вывода израильских войск

Мирные жители вступили в противостояние с израильскими военными на юге Ливана, выражая протест против их присутствия. Дело в том, что израильские силы обязаны были покинуть южный Ливан в течение 60 дней с момента заключения соглашения о прекращении огня в ноябре. Однако по состоянию на 26 января до сих пор остаются на месте. Жителям региона рекомендовали воздержаться от возвращения в свои деревни «до дальнейшего уведомления», что усиливает напряженность в районе.