Белый дом сообщил, что США не будут вводить тарифы против Колумбии после того, как власти этой страны согласились на все условия администрации президента Дональда Трампа, включая прием депортированных нелегальных мигрантов на военных самолетах.

Конфликт начался в воскресенье, когда президент Колумбии Густаво Петро отказал в посадке двум американским военным самолетам с мигрантами на борту. Петро заявил, что его страна не примет депортированных без достойного обращения. В ответ Трамп распорядился ввести 25-процентные тарифы на весь импорт из Колумбии и пригрозил повышением пошлин до 50%, а также усилением таможенного контроля.

«Мы не позволим колумбийскому правительству нарушать свои юридические обязательства в отношении приема и возвращения преступников», — подчеркнул Трамп, объявляя о возможных санкциях.

Однако спустя несколько часов власти Колумбии изменили свою позицию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Колумбия согласилась на прием всех депортированных, включая рейсы на военных самолетах.

Министерство иностранных дел Колумбии также подтвердило, что конфликт урегулирован. В заявлении ведомства говорится, что глава МИД Луис Хильберто Мурильо вскоре посетит Вашингтон для переговоров. Колумбия заверила, что гарантирует «достойные условия» для депортированных мигрантов.

Для возвращения нелегалов правительство Колумбии даже предложило использовать президентский самолет.

Напомним, что США остаются крупнейшим торговым партнером Колумбии. В 2022 году товарооборот между двумя странами составил 53,5 млрд долларов.

Администрация Трампа продолжает активно бороться с нелегальной миграцией. В первый день на посту президента Трамп подписал указы о «массовых депортациях». В воскресенье власти США провели серию арестов нелегалов в Чикаго, а ранее отправили два самолета с мигрантами в Гватемалу.