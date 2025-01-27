Главы МИД стран Евросоюза согласовали продление санкций против России, которые включают торговые ограничения и заморозку активов российского Центробанка. Решение было принято после того, как Венгрия согласилась не блокировать голосование, получив гарантии энергетической безопасности, пишет Reuters. Голосование оказалось под угрозой срыва из-за позиции Венгрии, которая требовала обеспечить продолжение транзита газа через территорию Украины. На встрече послов ЕС Еврокомиссия пообещала продолжить переговоры с Киевом по вопросу поставок газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. В процесс также будут вовлечены Венгрия и Словакия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна получила необходимые гарантии. Еврокомиссия обязалась защищать трубопроводы, ведущие в ЕС, и запросила у Украины дополнительные гарантии для поддержания транзита. По словам европейских чиновников, невозможность продлить санкции привела бы к серьезным последствиям, таким как разморозка российских активов в Европе, которые используются для поддержки Украины. Санкции против России продлеваются каждые полгода, и их действие должно было истечь 31 января. Для продления требовалось единогласное решение всех членов ЕС. Однако Венгрия, недовольная действиями Украины по остановке транзита российского газа, поставила под угрозу этот процесс. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предпочел бы дождаться инаугурации президента США Дональда Трампа, прежде чем окончательно решать вопрос о продлении санкций.