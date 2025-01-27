Италия возобновила отправку нелегальных мигрантов в центры обработки в Албании после временной приостановки программы в ноябре из-за судебных разбирательств. Правительство Джорджи Мелони построило два приемных центра в Албании, что стало первым примером перенаправления миграционных потоков страной ЕС в государство за пределами союза.

«После проверки условий задержанных лиц 49 иностранных граждан поднялись на борт «Кассиопея» [корабль итальянского флота] для перевозки в албанские центры, где начнутся процедуры приема, содержания и оценки индивидуальных случаев», — заявило итальянское правительство.

Кроме того, власти сообщили о депортации еще 53 мужчин по ускоренной процедуре в Албанию как «лиц, не имеющих права оставаться в ЕС».

В центры направляются только взрослые мужчины из стран, признанных «безопасными», и находящиеся в хорошем физическом и психическом состоянии. Изначально список включал 22 страны, но после вмешательства Европейского суда был сокращен до 19 государств.

После обработки в албанском порту Шенгьин мигранты будут переведены в центр содержания в Гядри. Соглашение между странами предусматривает обработку и репатриацию около 3000 мигрантов, спасенных в Средиземном море, ежемесячно.

Эксперты отмечают, что инициатива может столкнуться с новыми юридическими препятствиями из-за более широкого политического конфликта между правительством Мелони и судьями по поводу роли судебной власти в Италии. Схема является способом для премьер-министра Италии продемонстрировать жесткую позицию по вопросам иммиграции и может стать моделью для других правых правительств в Европе.

Европейская комиссия и несколько европейских лидеров рассматривают эту схему как возможную модель управления миграцией за пределами территории ЕС.