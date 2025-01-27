Лукашенко: кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание

ЦИК Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем выборов президента с результатом 86,82%. Тем временем в ЕС назвали избирательный процесс фиктивным и несвободным, а также пригрозили Минску новыми санкциями. Накануне Лукашенко жестко ответил на вопрос корреспондента ВВС о том, можно ли считать белорусские выборы демократичными. Напомним, Александр Лукашенко управляет Беларусью уже 30 лет и это будет его уже седьмой по счету президентский срок.