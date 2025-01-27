Российские войска продолжают штурм Часова Яра

Ситуация в районе Часова Яра остается сложной. По данным ВСУ, российские войска ежедневно проводят штурмы украинских позиций, применяя тактику малых групп, включая перемещение и укрытие в трубах канала Северский Донец – Донбасс, что помогает им избежать обнаружения с помощью FPV-дронов. Накануне под контроль российских войск перешли сразу два населенных пункта — Зеленое и Великая Новоселка.