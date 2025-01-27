Президент Турции и председатель Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 7-м очередном конгрессе молодежных отделений своей партии. В своей речи он подчеркнул центральную роль молодежи в политике, реформировании страны и реализации социальных инициатив.

Говоря о конкретных мерах поддержки, Эрдоган сообщил о предоставлении беспроцентного кредита в размере 150 тыс. лир для создания семьи. Также он акцентировал внимание на борьбе с угрозами для молодежи, такими как пропаганда ЛГБТ и наркоторговля.

«Мы вводим защитные меры для молодежи против отклонений ЛГБТ, которые распространяются по всему миру, словно чума», — заявил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Турция приближается к своей цели — искоренению терроризма, и выразил уверенность, что этот путь страна пройдет вместе с молодыми поколениями.

«Те, кто обманом и насилием уводил нашу молодежь в горы, подошли к концу своего пути. Мы уверенно движемся к цели — Турция без террора», — отметил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган призвал молодежь к единству, напомнив, что совместными усилиями можно преодолеть любые преграды.

«Мы будем работать ради светлого будущего Турции вместе с вами, преодолевая вызовы, строя братство и укрепляя нашу страну. Пока молодежь остается с нами, мы будем продолжать служить этому народу с любовью и преданностью», — заявил президент Турции.