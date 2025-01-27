ПОЛИТИКА
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Встреча, которую ждет весь мир
Дональд Трамп заявил, что готов немедленно встретиться с Владимиром Путиным. В Кремле также не против поскорее устроить переговоры лидеров США и России. Дело остается за малым: определиться где и когда провести рандеву. Проблема одна — путешествовать Владимиру Путину особо нельзя: в 124 странах мира он считается преступником и должен быть арестован по решению Гаагского суда. Где и когда пройдет встреча двух президентов — разбирался TRT на русском.
Встреча, которую ждет весь мир / Others
27 января 2025 г.
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