Встреча, которую ждет весь мир

Дональд Трамп заявил, что готов немедленно встретиться с Владимиром Путиным. В Кремле также не против поскорее устроить переговоры лидеров США и России. Дело остается за малым: определиться где и когда провести рандеву. Проблема одна — путешествовать Владимиру Путину особо нельзя: в 124 странах мира он считается преступником и должен быть арестован по решению Гаагского суда. Где и когда пройдет встреча двух президентов — разбирался TRT на русском.