Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в начале следующего месяца. Если визит состоится, Нетаньяху станет первым иностранным лидером, приглашенным Трампом в Вашингтон, пишет портал Walla со ссылкой на источники.

По его данным, израильские и американские официальные лица рассматривают эту встречу как важный дипломатический жест, особенно на фоне продолжающегося перемирия в Газе и сделки по освобождению заложников.

По данным источников издания, визит Нетаньяху запланирован на 3–5 февраля, однако его проведение зависит в значительной степени от состояния здоровья премьера после недавней операции. Адвокаты Нетаньяху ранее ходатайствовали о сокращении его присутствия в суде, ссылаясь на трудности при длительном сидении и стоянии.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф на этой неделе посетит Израиль, чтобы обсудить с Нетаньяху дальнейшие шаги по реализации соглашения о перемирии в Газе, чтобы не дать Тель-Авиву поводов для продолжения войны.

Администрация Трампа также хочет добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. По данным портала, Трамп зациклен на том, чтобы продвигать и дальше «‎авраамические соглашения»‎ и добиться признания Израиля в арабском мире. Однако после израильского вторжения в Газу это едва ли возможно, констатирует портал.

Во время встречи в Белом доме лидеры обсудят второй этап соглашения о перемирии в Газе, угрозу со стороны Ирана и возможность заключения нового меморандума о взаимопонимании в области обороны между США и Израилем. Ожидается, что Трамп окажет давление на Нетаньяху, чтобы сохранить переговоры и избежать возобновления военных действий в Газе.

Этот визит проходит на фоне давления на Нетаньяху со стороны крайне правых членов его коалиции — глава Минфина Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир требуют от премьера возвращения к активным боевым действиям против ХАМАС. Однако Трамп, по словам источников Walla, ставит приоритет на достижение всеобъемлющего перемирия и укрепление региональной дипломатии.