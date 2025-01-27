В Беларуси 26 января прошли очередные президентские выборы. Результаты голосования были предсказуемые, интрига состояла лишь в том, сколько именно голосов наберет действующий президент Александр Лукашенко. В итоге ни один из его оппонентов не набрал и 4% голосов.

По данным ЦИК, Лукашенко поддержали 86,82% граждан, на втором месте Сергей Сыранков — 3,21%, Олег Гайдукевич получил 2,02%, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — 1,86% и 1,74% соответственно. Еще 3,60% избирателей проголосовали против всех кандидатов.

Согласно официальным данным, явка составила 85,70%. Глава МВД страны Иван Кубраков оценил прошедшую избирательную кампанию как самую спокойную за всю историю страны. Он поблагодарил граждан за правопослушное поведение.

В день выборов Александр Лукашенко провел большую пресс-конференцию, которая продлилась более четырех часов. Президент ответил на вопросы журналистов о связи с Россией, западными странами, а также поделился своим отношением к белорусам, уехавшим из страны после протестов 2020 года.

Журналисты поинтересовались у Лукашенко, зачем он хочет добиться от России поставок сразу 10 ракетных комплексов средней дальности «Орешник». «У нас со дня на день будет «Орешник». Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. Мы не отказываемся от ядерного оружия, нет. Но это страшное оружие. А «Орешник» — это страшное оружие, но не такое. Пускай будет у нас», — ответил Лукашенко.

Он добавил, что пока нет четких договоренностей с российским руководством о размещении вооружений. Но если такое решение будет принято, то «Орешник» будет размещен «ближе к Смоленску».

Лукашенко также заявил, что белорусские власти никого не выгоняли из страны в 2020 году. Гражданам был предоставлен выбор: «Кто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, но мы никого не выгоняли из страны. Более того, мы открыли страну, и я уже раз пять заявлял о том, что каждому будет предоставлен шанс [вернуться в Беларусь]».

Если кто-то примет решение вернуться, то, вероятнее всего, ему придется сесть в тюрьму: «Нарушил закон жестоко — в места не столь отдаленные. В любом государстве за нарушение закона надо нести ответственность. Суров закон, но он закон. Это не я придумал».

Белорусский политический аналитик и консультант Вадим Можейко в беседе с TRT на русском рассказал о перспективах нового президентского срока Лукашенко: «Избирательная кампания преследовала две цели. Показать, что ситуация в стране находится под контролем после событий 2020 года. А также получить внешнюю легитимность».

По мнению аналитика, обе задачи не были достигнуты. В подтверждение этого он отметил, что международные организации, представители парламентов и МИД заявляют о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси. Можейко также указал на отсутствие успехов в получении внутренней легитимности.

Говоря об освобождении оппозиционных лидеров, эксперт подтвердил периодическое появление сообщений об освобождении политзаключенных, упомянув около 200 освобожденных. Однако он не ожидает значительных перемен в этом направлении. «Я не вижу на данный момент перспектив для освобождения политических лидеров», — заключил Можейко.

– Регулярно в СМИ появляются сообщения о слабом здоровье Лукашенко. Есть ли вариант транзита власти?

– Ставить диагнозы по фотографиям из Интернета — дело сомнительное и неблагодарное. С другой стороны, не надо быть специалистом, чтобы понимать, что люди на восьмом десятке лет не молодеют. Понятно, что сил у Лукашенко не прибавляется, но и признаки откровенной недееспособности он не демонстрирует.

Когда речь заходит о транзите, то многие вспоминают о его младшем сыне Николае, но забывают, что у Лукашенко есть еще и старший сын Виктор, который занимается политической деятельностью. Есть вариант и с передачей власти, как это было в Казахстане, который, однако, оказался не слишком удачным для Назарбаева.

Проблема подобных систем в том, что любой новый президент должен как можно дальше отдалиться от действий предшественника. Любой, кто придет на место Лукашенко, должен будет отдалиться от его наследия. Он это понимает и по этой причине не торопиться уходить.