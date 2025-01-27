Соединенные Штаты и Колумбия едва не развязали торговую войну в воскресенье после того, как южноамериканская страна отказалась принимать американские военные самолеты с депортированными мигрантами. В ответ президент США Дональд Трамп заявил о немедленном введении пошлин на весь колумбийский импорт, а президент Колумбии Густаво Петро пригрозил ответными мерами.

Угроза тарифов вызвала особую тревогу на кофейном рынке, где цены уже достигли многолетних максимумов, сообщает Axios. За последние полгода фьючерсы на кофе выросли на 45%, а оптовые цены недавно превысили исторические максимумы конца 1970-х годов. Ситуация особенно критична, учитывая, что Колумбия обеспечивает 20% американского импорта кофе, а крупнейший поставщик – Бразилия – страдает от неурожая после серии природных катаклизмов.

К вечеру воскресенья кризис удалось урегулировать. МИД Колумбии сообщил, что страна разрешит американским военным самолетам доставлять депортированных и «гарантирует достойные условия». В ответ Белый дом объявил о приостановке введения пошлин.

Колумбия является относительно небольшим торговым партнером США, но в случае торговой войны некоторые отрасли оказались под серьезной угрозой. В 2023 году США импортировали из Колумбии товаров на 16 млрд долларов, из которых 5,4 млрд пришлось на сырую нефть. При этом Колумбия обеспечивает более трети американского импорта продукции питомников и около 20 процентов импорта кофе.

Хотя экономика США значительно превосходит колумбийскую, в случае торговой войны американский бизнес также понес бы потери. В 2023 году американские производители нефтепродуктов продали Колумбии товаров на 2,5 млрд долларов, экспорт кукурузы составил 1,2 млрд, а химической продукции - 1 млрд долларов.