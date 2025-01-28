ПОЛИТИКА
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В Стамбуле паркур-спортсмен без страховки поднялся на высоту 150 метров и развернул турецкий флаг
Паркур-спортсмен Павел Смирнов без страховки забрался в Стамбуле на опору ЛЭП, высотой 150 метров и развернул там турецкий флаг в память о 78 жертвах пожара в Болу. Это не первый подобный поступок Смирнова, начиная с 2017 года он периодически совершает «восхождения» на высокие и опасные места в городах Турции, откуда снимает видео и делает селфи. Его не раз штрафовали за нарушение законов Турции и несколько раз госпитализировали с серьезными травмами после падений. 21 января в горнолыжном курорте Карталкая произошел масштабный пожар в отеле Grand Kartal. Среди погибших - отдыхающие и персонал.
В Стамбуле паркур-спортсмен без страховки поднялся на высоту 150 метров и развернул турецкий флаг / Others
28 января 2025 г.
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