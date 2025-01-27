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ЕС приоткрыл дверь для новой Сирии
Официальный Дамаск поприветствовал решение Евросоюза впервые за 13 лет ослабить санкции против Сирии
ЕС приоткрыл дверь для новой Сирии
Фактический глава Сирии аш-Шара и глава МИД аш-Шейбани на встрече с главами МИД Германии и Франции в Дамаске / Фото: Reuters / Others
27 января 2025 г.

Министр иностранных дел Сирии Эсаад аш-Шейбани приветствовал решение Евросоюза о начале ослабления санкций против страны после свержения режима Башара Асада. «Мы приветствуем позитивный шаг Европейского союза по приостановке санкций против Сирии на один год и надеемся на их полное снятие», — написал министр в соцсети X.

Брюссель и другие столицы уже установили прямой контакт с временным правительством в Дамаске во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и увеличили гуманитарную помощь. Однако дипломаты подчеркивают, что санкции будут не отменены, а временно «приостановлены» с механизмом их возврата в случае, если новые власти не выполнят обещания по инклюзивному управлению.

«Приостановка санкций должна произойти как можно скорее и должна быть обратимой, — заявил «Евроньюс» высокопоставленный европейский дипломат. — Мы будем следить за действиями новых властей и при необходимости вернем санкции. Поэтому это приостановка, а не отмена».

Жесткие санкции, введенные Брюсселем в ответ на репрессии режима Асада во время гражданской войны, привели к полному коллапсу экономических отношений между ЕС и Сирией. В 2023 году Сирия занимала лишь 143-е место среди торговых партнеров блока с товарооборотом в 396 млн евро.

Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас во время визита в Анкару заявила, что Брюссель намерен поддержать экономическое восстановление Сирии и готов ослабить санкции в зависимости от действий нового правительства.

Снятие санкций имеет решающее значение для реконструкции страны, развитии инфраструктуры и общественных услуг. «Мы понимаем, что нужно действовать быстро. Приостановка санкций необходима, чтобы помочь Сирии в переходный период», — отметил в беседе с «Евроньюс» другой дипломат.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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