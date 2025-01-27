В понедельник состоялся первый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди после возвращения первого в Белый дом. По сообщению администрации президента, Трамп подчеркнул важность движения к справедливым двусторонним торговым отношениям и призвал Индию увеличить закупки американского оборудования для безопасности.

«Поздравил его с историческим вторым сроком, — написал Моди в X, выразив удовлетворение телефонным разговором с Трампом. — Мы привержены взаимовыгодному и доверительному партнерству. Мы будем работать вместе на благо наших народов и для достижения глобального мира, процветания и безопасности».

США являются крупнейшим торговым партнером Индии: в 2023/24 годах товарооборот между странами превысил 118 млрд долларов. При этом Индия экспортирует в США товаров на 32 млрд долларов больше, чем импортирует, что, вероятно, и вызывает обеспокоенность Трампа о «справедливой» торговле.

По данным Reuters, дипломаты обеих стран работают над организацией встречи лидеров уже в феврале. Индия, будучи стратегическим партнером США в противостоянии с Китаем, стремится расширить торговые отношения с Америкой и упростить своим гражданам получение виз для квалифицированных работников.