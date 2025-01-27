Заблокировали соцсеть

Верховный суд США поддержал закон, требующий продажи популярной среди молодежи соцсети TikTok инвестору, не аффилированному с Китаем. В США опасаются, что Пекин может использовать платформу в качестве инструмента пропаганды и с ее помощью влиять на граждан США. Ранее TikTok был заблокирован в Соединенных Штатах.

В Вашингтоне это решение объясняют желанием поскорее отделаться от китайской компании для «обеспечения безопасности данных каждого американца».

Сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, американские власти пытаются ограничить действия платформы, с другой — активно стремятся использовать ее возможности.

Например, корпорации и бренды перенаправляют на рекламу в TikTok миллионы долларов, поскольку эта платформа может превратить даже предмет десятилетней давности в тот, что нужно непременно купить. Для охвата миллиарда пользователей Facebook потребовалось девять лет, TikTok управился в два раза быстрее.

Однако столь большой успех приложения еще более примечателен из-за того, что это продукт главного геополитического соперника Вашингтона. Ни одна китайская компания не смогла завоевать американское общество так, как TikTok.

Китай выступает против продажи и пытается с помощью видеороликов убедить американских пользователей выступить против инициативы американских властей.

В китайском МИД отметили, что решение законодателей в США «показывает грабительскую логику» Вашингтона по отношению к TikTok.

Не допустить пропалестинской позиции

TikTok — одна из самых популярных платформ в мире для того, чтобы донести информацию, а также повысить осведомленность мирового сообщества о какой-либо проблеме в целом.

В США мнения по поводу блокировки TikTok разделились: одни поддерживают запрет, другие — считают это нарушением первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова.

К тому же есть опасения, что и в других западных странах также начнут запрещать TikTok.

Во многих государствах, среди которых Франция, Австралия и Великобритания, Норвегия, Нидерланды и Эстония, TikTok не разрешают использовать госслужащим на рабочих устройствах. Европарламент настоятельно рекомендовал своим сотрудникам удалить приложение и со своих личных смартфонов.

В США запрет платформы связан не только с китайским влиянием, но и, как открыто признали сами республиканцы, с желанием сдержать распространение пропалестинских взглядов среди молодежи в стране.

После вспышки насилия на Ближнем Востоке представители Республиканской партии стали критиковать платформу за якобы предвзятое освещение происходящего в секторе Газа в пользу палестинцев.

В своих роликах блогеры рассказывали о разрушительных последствиях войны для жителей Газы, гуманитарные организации, такие как Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН), Human Appeal и Save the Children демонстрировали хаос, царящий в больницах, дымящиеся после взрывов улицы и здания, превращенные в руины. Такие ролики собирали миллионы просмотров в Европе.

Другие пользователи показывали сцены происходящего в стране насилия, напоминая, что «каждые 10 минут из-за насильственных действий Израиля умирает один ребенок», а также, что «Израиль контролирует дискурс западных СМИ и пытается скрыть геноцид».

В некоторых видео звучали призывы бойкотировать бренды, связанные с Израилем, а также демонстрировали хештеги в поддержку палестинцев — #GazaHolocaust, призывая к прекращению огня.

При этом TikTok категорически отвергает обвинения в предвзятости. По данным соцсети, хотя видео с тегом #freepalestine действительно появляются чаще, ролики с тегом #standwithIsrael в США получают на 68% больше просмотров. Как показали исследования, проведенные по заказу западных СМИ, в TikTok соотношение произраильского и пропалестинского контента сопоставимо с другими соцсетями.

Свести долю Китая к минимуму

Дональд Трамп пытался запретить TikTok еще во время своего первого президентского срока. Однако в этот раз политик выступил резко против блокировки и запрета китайской соцсети. По его мнению, в таком случае больше влияния появится у соцсети Facebook, которую он назвал «врагом народа».

Помимо этого, TikTok сыграл определенную роль в его победе на выборах президента, помогая политику продвигать повестку среди молодежи. Гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу был даже приглашен на инаугурацию 47-го президента.

Трамп также сообщил, что с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил судьбу популярного приложения. Американский лидер попросил немного времени для того, чтобы «проанализировать ситуацию».

Он подписал указ об отсрочке блокировки TikTok по меньшей мере на 75 дней, подчеркнув при этом, что «США должны иметь право на половину TikTok». После этого поползли слухи о том, что выкупить соцсеть может ближайший соратник Трампа — миллиардер Илон Маск.

Заинтересованность в покупке американской части TikTok выразили также экс-гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик и глава OpenAI Сэм Альтман.

При этом американские СМИ подчеркивают, что хотя президент США и говорит о «спасении TikTok», это означает, что контроль над соцсетью перейдет американской компании Oracle, а базирующаяся в Китае компания-владелец ByteDance сохранит миноритарную долю. Oracle при этом будет контролировать алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения. Впрочем, условия сделки еще только согласовываются. Согласно планам, ByteDance не уйдет полностью, но доля Китая будет сведена к минимуму.