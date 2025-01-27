ООН выступила против предложения бывшего президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев за пределы сектора Газа. Об этом заявил представитель организации Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

«Мы выступаем против любого плана, который приведет к принудительному перемещению людей или этническим чисткам», — сказал он.

В субботу Трамп призвал «просто зачистить» Газу и переселить палестинцев в Египет и Иорданию, назвав эксклав «местом разрушения» после израильского вторжения. Египет, Иордания, Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества решительно отвергли любые призывы к перемещению палестинцев с их земли.

Отвечая на вопрос агентства «Анадолу» о ситуации на Западном берегу, Дюжаррик выразил серьезную обеспокоенность «неконтролируемым насилием израильских поселенцев против гражданского палестинского населения». По данным ООН, с 21 января в ходе операции в Дженине погибли 16 человек, включая младенца. В лагере беженцев Тулькарм в результате авиаудара погибли еще двое палестинцев.

С начала войны в Газе на Западном берегу израильскими силами убиты не менее 880 палестинцев и ранены более 6700 человек, сообщает Министерство здравоохранения Палестины. Напомним, что в июле Международный суд ООН признал длительную оккупацию палестинских территорий Израилем незаконной.