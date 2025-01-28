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«Никогда больше»: Польша призывает демонтировать «Северные потоки»
Президент Польши призвал демонтировать все, что осталось от российских трубопроводов в Балтийском море, чтобы «никогда» не возобновлять поставки газа из России
«Никогда больше»: Польша призывает демонтировать «Северные потоки»
Фото: AP / Others
28 января 2025 г.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопроводы «Северный поток» должны быть разобраны, а поставки российского газа в Западную Европу не должны возобновляться даже в случае мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Я надеюсь, что европейские лидеры извлекут уроки из российской агрессии против Украины и примут решение никогда не восстанавливать прокачку газа по этому трубопроводу», — сказал Дуда в интервью BBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что газопроводы представляют угрозу для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы не только в энергетическом и военном смысле, но и с экономической точки зрения, поскольку дают России возможность доминировать в Европе.

Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были построены российским «Газпромом» и пролегали между германским и российским побережьями Балтики. Президент США Дональд Трамп во время своей первой каденции заблокировал запуск «Северного потока — 2», введя санкции против проекта и вынудив европейские компании прекратить участие в его строительстве. Однако в 2021 году его преемник Джо Байден отменил эти санкции, что позволило завершить строительство газопровода, хотя он так и не был запущен из-за российского вторжения в Украину.

Позже трубы были повреждены взрывами — расследование этих диверсий по-прежнему продолжается, хотя некоторые СМИ указывают на возможную причастность украинских спецслужб к подрыву инфраструктуры.

С тех пор газовые цены в Европе резко выросли, что вызвало призывы в Германии к возобновлению работы трубопроводов. В последние месяцы немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) выступила за перезапуск газопроводов. Эта тема стала одной из обсуждаемых в преддверии федеральных выборов в Германии, которые пройдут в конце февраля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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