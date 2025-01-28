В рамках продолжающихся операций «Гюрз-41» и «Гюрз-42» турецкие силовые структуры провели серию задержаний предполагаемых членов террористической организации ДАЕШ. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая через социальные сети.

По данным министра, операции охватили 24 провинции страны, включая Стамбул и Анкару. Задержанные подозреваются в активном участии в деятельности организации, ее финансировании и распространении пропагандистских материалов в социальных сетях.

В ходе рейдов были изъяты документы и цифровые материалы организации.

«Мы решительно продолжаем нашу борьбу против всех террористических очагов, следуя стратегии «уничтожения терроризма в источнике», совместно с нашей полицией, жандармерией и разведывательными подразделениями», - заявил Ерликая.

Министр также выразил благодарность прокуратуре и полицейским подразделениям, координировавшим операции.